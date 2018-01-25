3 شروط للحصول على الدعم من برنامج العمل الجزئي

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الخميس، شروط الحصول على الدعم من برنامج العمل الجزئي، الذي يهدف إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص وتفعيل آلية العمل الجزئي.

وأوضح الحساب الرسمي لـ” هدف ” على ” تويتر ” ، أن شروط الحصول على الدعم تتمثل في أن تحقق المنشأة نمويًا في التوطين بدءً من تاريخ 1/8/2017م، وألا يقل عمر الموظف عن 15 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، كما يجب أن لا يكون المسجل موظفًا بدوام كامل أو لديه عمل خاص وأن لا يكون متقاعدًا.

يُذكر أن ” هدف ” يساهم في برنامج العمل الجزئي بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.