ألمانيا ترفع حالة التأهب بسب ” ظرف مشبوه “

برلين(صدى):

رفعت السلطات الأمنية الألمانية أمس، درجة التأهب العام إلى أقصى مدى؛ انتظارًا لفحص مسحوق ابيض غامض، تم اكتشافه داخل المغلف اللغز، والذي كان وصل إلى مقر إحدى الشركات مدينة ” شتوتجارت ” بولاية ” بادن فوتنبرج ” جنوبي ألمانيا، مما أثار هلع السكان.

وقامت السلطات الأمنية بإخلاء مقر الشركة، كما قامت قوات الدفاع الأمني بعزلها، وفحص العاملين فيها عبر أجهزة تشخيصية دقيقة، ولم تسفر عملية الإخلاء إلا عن إصابة طفيفة لأحدهم؛ جراء الاندفاع والخروج خارج مقرها.

يًذكر أن أظرف المساحيق الغامضة، ترتبط بهجمات ” الجمرة الخبيثة ” ، التي وقعت في الولايات المتحدة بالتوازي مع اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث اعتمدت على إرسال خطابات ملوثة بمسحوق قاتل عبر البريد، ولم تتثبت الشرطة حتى الآن عن هوية مرسل الظرف ، ولا نوعية المسحوق الموضوع داخله.