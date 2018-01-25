بالفيديو.. رجل يلقن كوميديان درسا قاسيا لسخريته منه على المسرح

واشنطن(صدى):

هاجم رجل أمريكي الكوميدي الأمريكي ستيف براون ، على المسرح عندما كان يؤدي أحد العروض بولاية كارولينا الجنوبية ، لسخريته منه .

وظهر الكوميدي ستيف في مقطع فيديو وهو يداعب أحد الحضور بعرضه المسرحي بكارولينا ، لأنه لا يضحك على نكاته ، ووجه حديثه إليه ليسأله عن سبب حضوره عرض كوميدي إذا لم يكن ينوي الضحك، ثم وصفه بأنه شخص عابس.

ويبدو أن كلام الكوميدي أثار غضب الرجل، ويمكن رؤية الفوضى تعم المكان عندما قفز الرجل على المسرح لمهاجمة الكوميدي.