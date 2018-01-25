الجدعان: يتم العمل على إصلاح نظام الاستثمارات للشركات الأجنبية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الخميس، أنه يتم العمل على خطط لتنويع الاقتصاد في المملكة، حيث لا تعتمد بشكل كلي على المواد النفطية فقط.

وأوضح ” الجدعان ” خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2018، أنه يتعمل العمل على إصلاح نظام الاستثمارات للشركات الأجنبية، في ظل تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي انطلقت، الثلاثاء الماضي، في سويسرا على أن تستمر حتى الجمعة القادم بمشاركة رجال أعمال وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤرق العالم.

وتناول فعاليات المنتدى أمس الأربعاء، ندوة حول دور المملكة في تثبيت ودعم الاستقرار الإقليمي انطلاقًا من ثقلها السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل عن رؤية المملكة 2030.