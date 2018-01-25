المولد عن احترافه في ليفانتي: تجربة إيجابية وحافز للاعبين قبل المونديال

ماجد محمد(صدى):

قال اللاعب فهد المولد، لاعب نادي ليفانتي الإسبانتي والمنتخب الوطني، أن تجربة إحترافه في ليفانتي تجربة إيجابية وحافز للاعبين قبل كأس العالم في روسيا، مشيرًا إلى أنه يرغب في رفع راية المملكة.

كما وصف ” المولد ” المرحلة الإعدادية الأولى للـ ” الأخضر ” في معسكر الرياض بـ ” مرحلة التعارف ” ؛ حيث يرغب المدرب خوان بيتزي في التعرف جيداً على قدرات اللاعبين من خلاله قبل المشاركة في المونديال يونيو المقبل.

بينما قال اللاعب مجاهد المنيع، ” مشاركتي مع المنتخب الأولمبي كانت جيدة وحاولت تمثيل الوطن أفضل من ذلك، وأسعى لتقديم كل ما بوسعي مع الأخضر وأتعلم بالتأكيد من المهاجمين الكبار ” .