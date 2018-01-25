الكمون وفوائده في التخلص من 7 أمراض

أماني الغامدي(صدى):

يمتاز الكمون بالعديد من الفوائد غير المتوقعة لجسم الإنسان، حيث يعتبر أحد التوابل هندية الأصل، لما له من قدرة على تقليل الأرق ليلًا وتحسين الهضم والقدرة الجنسية.

ويساعد الكمون على التخلص من الإمساك حيث يقلل الانتفاخ ويحسن عملية الإخراج بفضل الإنزيمات التي يحتوي عليها، كما يحفز الغذذ اللعابية ما يفيد عملية الهضم، ويعتبر من التوابل الغنية بالحديد الذي يعالج الأنيميا.

ويمتاز الكمون بمعدن البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما تعمل مضادات البكتريا به على محاربة ميكروبات البرد وفطريات الجلد والتخلص من الصداع عند تناول شرابه، كما يعتبر غنى بالزنك الذي يحسن من القدرة الجنسية.