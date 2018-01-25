الكمون وفوائده في التخلص من 7 أمراض
يمتاز الكمون بالعديد من الفوائد غير المتوقعة لجسم الإنسان، حيث يعتبر أحد التوابل هندية الأصل، لما له من قدرة على تقليل الأرق ليلًا وتحسين الهضم والقدرة الجنسية.
ويساعد الكمون على التخلص من الإمساك حيث يقلل الانتفاخ ويحسن عملية الإخراج بفضل الإنزيمات التي يحتوي عليها، كما يحفز الغذذ اللعابية ما يفيد عملية الهضم، ويعتبر من التوابل الغنية بالحديد الذي يعالج الأنيميا.
ويمتاز الكمون بمعدن البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما تعمل مضادات البكتريا به على محاربة ميكروبات البرد وفطريات الجلد والتخلص من الصداع عند تناول شرابه، كما يعتبر غنى بالزنك الذي يحسن من القدرة الجنسية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41776 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز جداً ,,
,, شكراً على هاالمعلومات الطيبه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23787 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23787 ] نشر منذ 57 دقيقة
بس ايش هو. ( الامسام)
ويساعد الكمون على التخلص من الإمسام حيث يقلل الانتفاخ ويحسن عملية الإخراج بفضل ال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41776 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههههههههه ,,
,, الكلمه يُقصد بها الإمساك ،، وليس الإمسام ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 37 دقيقة
ـ ـ يخيــتي أم ألخـــــــــــير ـ ـ
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أســـعَد الله مِســــاك وحياكِ وبياكِ و من جميع أنواع ألخــــير أعــــطاكِ .
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يقصِـــد ب ( الامسام) . يعـــني ألإمســاك . أكــرَمكم الله .😊.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 34 دقيقة
قالــــها قبلـــي حبيبي ابومحمد . ما شــاء الله عــــــــلاه .😊💚😊.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41776 ] نشر منذ 21 دقيقة
ايه بس شالوا نصف تعليقي يااخ راعي الددسن ,, وكأني قلت شي محرم ,,
,, كل ماقلته بأنه خطأ مطبعي يااختنا العزيزه ,,