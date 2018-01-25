خطوات للعناية ببشرتك بعد جلسات الليزر

متابعات(صدى):

أوضح عدد من الخبراء، أن البشرة تكون أقل عرضة لأشعة الشمس في فصل الشتاء بدءًا من شهر كانون الأول إلى نيسان بفضل الملابس الثقيلة التي نرتديها في تلك الفترة، ما يضمن لنا نتيجة ليزر أفضل.

ولا يهم نوع الليزر الذي اخترته للوصول إلى النتيجة المطلوبة، فالعناية بالبشرة بعد كل جلسة هامةً جدًا مثل العناية اليومية لأن البشرة بعد الليزر تكون حساسة، وسهلة التهيج.

ومن أهم خطوات العناية بالبشرة بعد الليزر، استخدام غسول لا يحتوي على مطهرات قوية مثل الأنواع التي تعتمد على الحمض، أو مواد التقشير كي لا تتلف بشرتك.

ولا يُنصح بوضع الكثير من مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالبشرة على الوجه، بعد جلسة الليزر مباشرةً، ويُفضل استشارة الطبيب لمعرفة التوقيت المناسب لاستخدامها والأنواع غير المضرة منها.

وإذا تورمت بشرتك وتحول لونها إلى الأحمر بعد الجلسة، يمكنك الاستعانة بالكمادات الباردة وقوالب الثلج لتخفيف تهيجها، كما أنّ النوم بوضعية مرتفعة على وسادة إضافية يساعدك على تهدئة هذا التهيج.

وبدوره، يشير جراح التجميل يادرو دوسيتش، إلى إنّ أهم شيء في الحفاظ على البشرة بعد الليزر هو الترطيب، لافتاً إلى أنَّ “المنتجات البسيطة مثل ” أكوافور” كافية جدًا “.

وحذر ” دوسيتش ” من تأخر الوصول إلى النتيجة المطلوبة بسبب عدم الاهتمام بالترطيب الذي ينتج عنه تقشر البشرة.

أما جراحة التجميل ليندا سوانسون، فأكدت استعداد البشرة للتقشير اليدوي بعد أسبوعين من الليزر، مضيفةً: ” أجد أن التقشير يساعد في الحصول على بشرة نضرة خالية من القشور “.

ويشدد الخبراء على أهمية استخدام واقي شمس Sunscreen لحماية بشرة الوجه من التضرر بسبب الأشعة فوق البنفسجية.