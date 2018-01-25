الخدمة المدنية ترشح 1493 مواطنة على الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن ترشيح (1493) مواطنة لشغل الوظائف التعليمية (نساء) والمعلنة في 20 – 4 – 1439هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى (100) نقطة موزعة على النحو التالي:

– المؤهل العلمي (40) نقطة.

– كفايات المعلمات (40) نقطة، علما ان الوزارة اعتمدت ما وردها من مركز قياس.

– نقطتان عن كل سنة أقدمية بحد أقصى عشر سنوات بـ (20) نقطة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية تتمثل في التالي :

1- حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة أو حملة البكالوريوس غير التربوي والحاصلات على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

2- حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

3- حملة مؤهل البكالوريوس الحاصلات على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المرشحات متابعة موقع وزارة التعليم وحساباتها على تويتر ومتحدثها الرسمي لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهن.

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية على أهمية المعلومات المقدمة من المرشحات، وأنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلاتهن في نظام الوظيفة العامة، إلا أنه في حال أتضح لاحقا أن أي من المرشحات تشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الاخرى او عدم صحة اي معلومة قدمتها، فإنها سوف تتحمل لوحدها مسئولية وتبعات إلغاء ترشيحها الذي سيتم حتى بعد صدور قرار التعيين.

وللاطلاع على أسماء المرشحات في الرابط أدناه.

أسماء المرشحات