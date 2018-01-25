الشريان: جاهزون للتأمين الصحي على الموظفين

علي القحطاني(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون، داود الشريان، اليوم الخميس، إن الهيئة جاهزة للتأمين الصحي على الموظفين.

وأشار ” الشريان ” ، في تصريح خاص له على حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن هيئة الإذاعة والتليفزيون نفذت قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بتوطين وظائف مذيعات اللغة العربية في الهيئة.

وأكد ” الشريان ” أن الهيئة نجحت في توطين وظائف مذيعات اللغة العربية فيها وفق المهلة المحددة، وأن جميع المذيعات أصبحن سعوديات.

وأفاد بأن قناة ” الإخبارية ” في طريقها هي الأخرى إلى توطين وظائف المذيعات خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ مؤكدًا أن الاهتمام بالكفاءات السعودية الشابة يأتي ضمن حرص الوزارة والهيئة على منح الفرصة كاملة للكفاءات السعودية.

وأنهى ” الشريان ” تصريحاته مؤكدًا أن الهيئة ماضية في استقطاب السعوديين للعمل في مواقع الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أعدت لها خطة للتطوير تتماشى مع النقلة البرامجية التي ستشهدها القنوات السعودية قريباً بمشيئة الله.