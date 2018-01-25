التحفظ على 16 ألف طائر بمركز ” القوز ” بمحافظة ” القنفذة “

نايف السالم(صدى):

تمكنت اليوم الخميس، لجنة تضم ممثلي إدارة الخدمات بالبلدية والمركز الإداري والزراعة والشرطة، بمركز ” القوز ” بمحافظة القنفذة، من مداهمة كافة مزارع الدواجن؛ بغرض التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، وتم ذلك بمتابعة رئيس البلدية المهندس عبدالله الزبيدي.

وأسفرت المداهمة عن رصد مزرعة غير مرخصة، بها أكثر من 16 ألف طائر تم التحفظ عليها؛ للتأكد من سلامتها ومصدرها، وتطبيق النظام بحق صاحب المزرعة.

وفي نفس السياق، داهمت لجنة مكونة من البلدية والشرطة ومكتب العمل والتجارة والمجاهدين بالمركز، أكثر من 150 محلاً، وذلك في إطار حملة ” وطن بلا مخالف ” ، كما تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من العمالة المخالفة وإغلاق أكثر من 40 محلاً، لأسباب متنوعة تستوجب الإغلاق.