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بالفيديو.. موقف محرج لمقدم برامج أسقطته متسابقة على الهواء

بالفيديو.. موقف محرج لمقدم برامج أسقطته متسابقة على الهواء
واشنطن(صدى):

تسببت متسابقة في وضع مقدم برنامج مسابقات لموقف محرج بسبب اندفاعها نحوه بطريقه مفاجئة مما تسبب في اسقاطه ارضاً .

وكانت فازت متسابقة تدعى ” سونا ” بالانضمام إلى الجولة الأولى بأحد برامج المسابقات ويدعى ” السعر صحيح ” ، وعندما تم استدعاؤها للمسرح من قبل المقدم والممثل الأمريكي ” درو كاري ” اندفعت نحوه وتعلقت برقبته محاولة احتضانه مما أسقطهما أرضا.

نهض ” كاري ” بمساعدة المتسابقة وأعلن عن أنه بخير وأيضا عن فوزها بسيارة جديدة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 26 دقيقة

مطفـــــوقه مَشـــافت خـــــير .ههههههههههه.😂😂😅😅😁😁.

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