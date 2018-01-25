بالفيديو.. موقف محرج لمقدم برامج أسقطته متسابقة على الهواء

واشنطن(صدى):

تسببت متسابقة في وضع مقدم برنامج مسابقات لموقف محرج بسبب اندفاعها نحوه بطريقه مفاجئة مما تسبب في اسقاطه ارضاً .

وكانت فازت متسابقة تدعى ” سونا ” بالانضمام إلى الجولة الأولى بأحد برامج المسابقات ويدعى ” السعر صحيح ” ، وعندما تم استدعاؤها للمسرح من قبل المقدم والممثل الأمريكي ” درو كاري ” اندفعت نحوه وتعلقت برقبته محاولة احتضانه مما أسقطهما أرضا.

نهض ” كاري ” بمساعدة المتسابقة وأعلن عن أنه بخير وأيضا عن فوزها بسيارة جديدة.