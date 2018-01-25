بالفيديو.. موقف محرج لمقدم برامج أسقطته متسابقة على الهواء
تسببت متسابقة في وضع مقدم برنامج مسابقات لموقف محرج بسبب اندفاعها نحوه بطريقه مفاجئة مما تسبب في اسقاطه ارضاً .
وكانت فازت متسابقة تدعى ” سونا ” بالانضمام إلى الجولة الأولى بأحد برامج المسابقات ويدعى ” السعر صحيح ” ، وعندما تم استدعاؤها للمسرح من قبل المقدم والممثل الأمريكي ” درو كاري ” اندفعت نحوه وتعلقت برقبته محاولة احتضانه مما أسقطهما أرضا.
نهض ” كاري ” بمساعدة المتسابقة وأعلن عن أنه بخير وأيضا عن فوزها بسيارة جديدة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26122 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه ههههههههههه😉
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41777 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكيه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7466 ] نشر منذ 26 دقيقة
مطفـــــوقه مَشـــافت خـــــير .ههههههههههه.😂😂😅😅😁😁.