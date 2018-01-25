” العمل ” تودع الدفعة الثانية من إعانات الجمعيات الأهلية بمبلغ 409.125 مليون ريال

حمود العنزي(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدفعة الثانية من الإعانات المخصصة للجمعيات الأهلية والتعاونية بمبلغ إجمالي 409.125 مليون ريال، منها 328.100 مليون ريال إعانة خاصة لبرامج وأنشطة الجمعيات، و 53.025 مليون ريال إعانة لبرامج مساعدات الأسر ” كسوة الشتاء ” ، في حين بلغت الإعانات التأسيسية 1.600 مليون ريال، بينما بلغت الإعانات الطارئة 26.400 مليون ريال للجمعيات التي تقدم خدماتها مباشرة للمستفيدين في الحد الجنوبي.

وكانت الوزارة، قد حددت الآليات الجديدة لمنح الجمعيات الأهلية للفترة الثانية للمنح، وذلك من خلال معادلات تراعي خصائص وظروف الجمعيات وطبيعة البرامج التي تعتزم القيام بها، التي تتطلب دعم الوزارة لها.

ورفع وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن المطيري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على اهتمامهما بدعم القطاع غير الربحي، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي ضمن حزمة من المساعدات التي تقدمها الدولة للجمعيات في مختلف المناطق.

كما قدم المهندس المطيري شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على متابعته المستمرة لكل ما يتم تقديمه من دعم للجمعيات الأهلية والتعاونية.