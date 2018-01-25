شركة فيفو تطرح أول هاتف ببصمة داخل الشاشة بسعر 565 دولارا

بكين(صدى):

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفها الجديد Vivo X20 Plus UD ، والذي يعد أول هاتف يحمل مستشعرًا لبصمات الأصابع داخل شاشة العرض.

كما أعلنت الشركة عن هذه التقنية لأول مرة ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018 ، والذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية منذ أيام .

وسيبدأ بيع الهاتف في الصين يوم 1 فبراير القادم بسعر يعادل 565 دولارًا أمريكيًّا.

ويتميزالهاتف بشاشة 6.43 إنش بدقة FHD+ بحواف رقيقة مع نظام العرض الجديد 18:9 ويعمل بمعالج Snapdragon 660 مع 4GB رام و128GB ذاكرة تخزين داخلية.

ويوجد في الخلف كاميرتين مزدوجة بدقة 13MP، مع كاميرا للسيلفي بدقة 5MP، ويعمل بنظام أندرويد نوجا 7.1 على بطارية ضخمة بحجم 3905 مللي أمبير.