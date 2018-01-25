” جوازات الملك فهد ” تتمكن من إحباط محاولة تهريب طفلا للبحرين

نايف السالم(صدى):

تمكنت جوازات الملك فهد، من إحباط محاولة تهريب طفل بواسطة والديه وإدخاله لمملكة البحرين، حيث اكتشف موظفي الجوازات أثناء إنهاء إجراء سيارة يستقلها رجل وزوجته، إخفائهما لطفلهما داخلها؛ وذلك بغرض تهريبه للبحرين.

وبررا الوالدين فعلتهما، بأن الطفل لا يملك جواز سفر وأرادا الترفيه عليه باصطحابه للبحرين، ولم يكن يعلمان أن هذه تُعد محاولة لتهريب الطفل إلى البحرين، على حد قولهما.

وفي نفس السياق، ضبطت جوازات جسر الملك فهد، شابين حاولا التسلل لمملكة البحرين، بتجاوز كبائن الجوازات مشيًا، إلا أن كاميرات المراقبة كشفتهما، فضبطا الشابين واتخذوا حيالهم الإجراءات الازمة.