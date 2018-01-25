في فلسطين فقط.. الأسرى ينجبون الأطفال بعمليات التهريب

القدس المحتلة(صدى):

صرَّح عبدالناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، بأن 6 أسرى في سجون الاحتلال نجحوا في إنجاب 7 أطفال، عن طريق تهريب ” النطف المنوية ” لزوجاتهم.

وأفاد بيان للهيئة، بأن الأسرى الفلسطينيين استمروا في اللجوء إلى تهريب النطف المنوية إلى زوجاتهم، لعمل مع يعرب بـ “التلقيح الصناعي “، من أجل إنجاب أطفال يحملون أسمائهم.

ويرتفع عدد الأسرى الذي أنجبوا أطفالاً بهذه الطريقة إلى 60 أسيرًا فلسطينيًّا في السجون الإسرائيلية، نجحوا في إنجاب 64 طفلًا.

يذكر أن سلطات الاحتلال حاولت كشف عمليات التهريب مراراً إلا أنها لم تتوصل إلى نتائج.