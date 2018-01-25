بعد اعتمادهم علي الجي بي إس سقطوا في البحيرة

واشنطن(صدى):

تعرض 3 أشخاص كانوا في سيارة في شمال شرق الولايات المتحدة، للسقوط في بحيرة تشامبلاين أثناء رحلتهم إليها؛ وذلك بعد اتباعهم لتعليمات تطبيق جي بي إس.

كما قال سائق السيارة، أنه كان متبع تعليمات الجي بي إس، ولكنه أكد أن الطقس المسيطر يعد هو السبب الرئيسي في الحادث، حيث كانت أمطار غزيرة تتساقط على المدينة التي يشوبها ضباب خفيف.

وذكرت التقارير أن الجزء الوحيد الذي كان مرئياً من السيارة هو واقي الصدمات الخلفي ” موضحاً أن بقية السيارة كانت غائصة في المياه، مع العلم أن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات عند وقوع الحادث ” .

مع العلم أن الجي بي إس هو تطبيق يستخدمه معظم الأشخاص لتحديد الأماكن المتوجهين إليها.