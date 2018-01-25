قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين بينهم امرأة وطفل

القدس المحتلة(صدى):

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حملات مداعمة منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة جنين، ومنطقة واد برقين شمال الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت أربعة فلسطينيين منهم إمراة تدعى سحر موسى تبلغ 41 عاماً من العمر، غرب الخليل، وكذلك الفتى أحمد عيسى ذو الـ16 عاماً من بلدة سعير شرق الخليل بعد إصابته بالرصاص.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين، والمحال التجارية فى عدة أحياء فى بلدة بنى نعيم، وفتشت بعضها.

كما عرقلت تلك القوات حركة تنقل الفلسطينيين على مداخل البلدات والقرى الرابطة بالشارع الاستيطانى رقم ” 60 ” ، وطريق بئر السبع؛ بحجة التدقيق فى هوياتهم.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن احمد ضامن زيادات ” 47 عاماً ” ، ونجله محمد أثناءع مليات الدهم والتفتيش.

واقتحمت القوات مدينة جنين شمال الضفة وشنت حملة تفتيش واسعة ونصبت الكمائن بعدة أحياء، بحثا عن شاب فلسطيني.