والد الطفلة المتوفاة في حادث الإسعاف يكشف تفاصيل جديدة حول تورط المستشفى

علي القحطاني (صدى):

عبر والد الطفلة التي توفيت داخل مستشفى العارصة العام، عن استياءه وغضبه من وجود بعض الوساطات التي تحاول إنهاء القضية، من خلال إقناعه بالتنازل عنها.

وأكد والد الطفلة أن المستشفى لم تبلغه بما تعرضت له ابنته من حادث قبل الوفاة، مشيرًا إلى وجود غموض كبير حول القضية، حيث أخفت المستشفى مسألة اختراق أنبوب جسد طفلته، بالإضافة إلى تغيير سيارة الإسعاف التي تعرضت للحادث.

وأوضح أن مطلبه الوحيد هو التحقيق في القضية وتحويلها إلى المحكمة للبت فيها بشكل عادل، والحصول على حق ابنته التي لاقت حتفها دون معرفة سبب واضح.

ومن جانبها أكدت إدارة مرور جازان انها لم تتلق أي إشارة تفيد بوجود إصابات بسبب حادث الإسعاف، مناشده والد الطفلة ب تقديم دعوى بشأن هذا الأمر؛ لإثبات الحالة وكشف غموض الواقعة.

وكان والد الطفلة اتهم مستشفى العارضة العام بإخفاء تعرض مولودتهم لإصابة في حادث سير وقع لسيارة الإسعاف التي كانت تقلها إلى مستشفى آخر؛ الأمر الذي تسبب في وفاتها.