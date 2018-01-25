الإسكان: توفير 13.707 وحدة سكنية في 12 منطقة خلال الفترة الماضية

علي العنزي(صدى):

كشفت وزارة الإسكان، عن بلوغ إجمالي مشاريعها في مختلف مناطق المملكة إلى 45 مشروعاً سكنياً، موضحة أنه تم توفير 13.707 وحدة سكنية من خلالها في 12 منطفة.

وأوضحت الوزارة، أن منطقة الباحة تأتي في صدارة هذه المناطق بتوفير 115 وحدة سكنية في مشروع إسكان ” المخواة ناوان ” ، حيث تم إنجاز 100% منه، مشيرة إلى أنه تم إنجاز ستة مشاريع في منطقة جازان 6 مشاريع.

وأشارت الوزارة إلى أن مشاريع جازان، هي: مشروع إسكان صبيا بـ261 وحدة سكنية، مشروع إسكان بيش بـ249 وحدة سكنية، مشروع إسكان صامطة القفل بـ162 وحدة سكنية، مشروع إسكان أحد المسارحة، بـ 149 وحدة، مشروع ضاحية الملك عبدالله بـ604 وحدات سكنية، مشروع إسكان أبوعريش بـ164 وحدة سكنية.

ووصل عدد المشاريع في منطقة تبوك إلى 3 مشاريع، وهي: مشروع إسكان تبوك بـ901 وحدة سكنية، مشروع إسكان أملج بـ359 وحدة سكنية، مشروع إسكان تيماء بـ388 وحدة سكنية.

وقالت الوزارة، إنه تم إنجاز مشروعين في منطقة المدينة المنورة، هما: مشروع إسكان خبير، بـ149 وحدة سكنية، مشروع إسكان العلا بـ201 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن منطقة القصيم بها 10 مشاريع، هي: مشروع إسكان بريدة بـ381 وحدة سكنية، مشروع عيون الجواء بـ76 وحدة سكنية، ومشروع إسكان النبهانية بـ90 وحدة سكنية، وعدد آخر من المشاريع.

أما منطقة حائل فتم إنجاز بها مشروعين سكنيين، هما مشروع إسكان حائل بـ1.040 وحدة سكنية، إلى جانب مشروع إسكان الشنان بـ111 وحدة سكنية، و وصل عدد المشاريع في الرياض إلى 8، تصدرها مشروع إسكان الزلفي بـ250 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الأفلاج بـ127 وحدة سكنية، وغيرهم.

وبلغ عدد المشاريع في منطقة الحدود الشمالية 3 مشاريع، ثم منطقة الجوف التي حملت ذات العدد من المشاريع.