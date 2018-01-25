بالفيديو.. طفل رضيع يقع ضحية شجار والده مع رجل

بوينس آيرس(صدى):

تعرض طفل رضيع لضربه قوية من رجل دخل في شجار مع والده، ما أسفر عن فقده لوعيه داخل سوبر ماركت بالأرجنتين.

وأكدت مصادر إعلامية محلية، أن الطفل الرضيغ البالغ من العمر 8 أشهر أصيب بضربة قوية من قبل رجل بعد أن حاول الأخير توجيه قبضته إلى والد الطفل لكنه ضرب الطفل بالخطأ.

وأظهرت لقطات داخل سوبر ماركت المشاجرة بين الرجلين، حيث دخل الأب في صدام مع الرجل رغم أنه كان يحمل الطفل.

ويمكن رؤية رأس الطفل تتراجع إلى الورا بقوة بعد تلقى اللكمة، حيث اختفى الأب ليضع ابنه في مكان آمن ويبدأ في شجار عنيف مع المعتدي، لكن تدخل الموظفون لفض الشجار.

