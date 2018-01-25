” دوريات الطائف ” تضبط مصنعين بـ ” سكن العمال ” للعرق المسكر

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت دوريات الأمن بمحافظة الطائف اليوم الخميس، بمداهمة موقع لتوريد المياه النقية، غير تابع للشركة الوطنية شمال الطائف، وتحديدًا بموقع سكن العمال، حيث تم الكشف عن وجود مصنعين لإنتاج العرق المسكر بها.

وانتقلت الدوريات بإشراف مباشر من مدير إدارة دوريات الأمن بالطائف المقدم عبد ربه العتيبي، إلى الموقع المشار إليه، لتسفر المداهمة عن ضبط مصنعين، وبداخلها جالون سعة 100 لتر، وستة جوالين سعة 50 لتراً، و6 جوالين سعة 25 لتراً، وثلاث عبوات سعة 1 لتر، وثلاث أسطوانات غاز تُستخدم في التصنيع، وخمسة قدور ضغط لتقطير العرق المُسكر كانت جاهزة للترويج.

كما تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من الوافدين، بينهم هنديان، وبنجلاديشي، ونيبالي، وسيريلانكي، كانوا يقومون بعملية التصنيع والترويج للعرق المُسكر.

يًذكر أن الدوريات قد ضبطت بحوزتهم مبلغاً مالياً يزيد على أربعة آلاف ريال، وهو حصيلة مكاسبهم من الترويج للمسكر، كما تم إحالة المتهمين للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.