العثور على مخازن أسلحة وقذائف وصواريخ بجبهة الساحل الغربي لليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، عن تنفيذ قوات التحالف العربي بقيادة المملكة عمليات تمشيط بالساحل الغربي اليمني، أسفرت عن العثور على مخازن أسلحة وقذائف وصواريخ تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أسفرت العمليات، عن العثور على مستودعات بها كميات كبيرة من الألغام والعبوات، عملت الفرق الهندسية على إبطال مفعولها، بالإضافة إلى أجهزة اتصال لا سلكي تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية.

يذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، تستمر في تقدمها في الساحل الغربي اليمني لتحرير كافة المناطق هناك من مليشيا الحوثي الإرهابية.