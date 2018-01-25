بالفيديو.. سجن طبيب 175 عاما لاغتصابه 140 طفلة

واشنطن(صدى):

قضت محكمة فى ولاية ميتشيجين الأمريكية بالحكم على الطبيب الأمريكي ” لاري نصار ” بالسجن 175 عاما بتهمة اغتصابه وتحرشه بـ 140 طفلة ومراهقة بفريق الجمباز الأمريكي للنساء خلال فترة عمله .

وكانت بدأت فضيحة الطبيب الأمريكي، فى سبتمبرالماضي، عندما أعلنت اللاعبة الأمريكية رايتشل دينولاندر فى مقابلة إعلامية، تعرضها لاعتداءات جسدية أثناء عمليات الفحص حين كانت تبلغ من العمر 15 عاما، وأثناء وجود والدتها فى غرفة الفحص، قبل أن تتشجع الفتيات اللواتى وقعن ضحايا لنصار بالإعلان عن ذلك، لتبدأ قائمة الضحايا بالاتساع حتى بلغت 140 شابة.

وكان الطبيب الأمريكي، البالغ من العمر 53 عاما، يشغل منصب الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكى النسائي، وطبيب الفتيات المشاركات فى الفريق الوطني، اللواتى تتراوح أعمارهن بين 12 و 18 عاما بالفترة بين 1986 و2015.

وأكد عميل فدرالى أن التحقيقات كشفت احتفاظ نصار بأكثر من 37 ألف صورة ومقاطع فيديو تتضمن مشاهد إباحية للأطفال والقاصرين.