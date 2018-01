بالفيديو.. سجن طبيب 175 عاما لاغتصابه 140 طفلة

، في قضية هزت الولايات المتحده الأمريكيه، تم الحكم على الطبيب الأمريكي "لاري نصار" بالسجن 175 عاما. "لاري نصار" الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي النسائي متهم بإغتصاب والتحرش بــ 140 طفلة ومراهقة في فريق الجمباز الأمريكي خلال فترة عمله. ،

A post shared by 😈 مشاهير FUN 😈 (@mashaheerfun) on Jan 24, 2018 at 11:01am PST