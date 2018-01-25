بالفيديو.. أب يعنف ابنه بالعقال بأحد أحياء ” جدة “

نايف السالم(صدى):

تداول اليوم الخميس، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُعنف فيه أب ابنه بوحشية، وسط الطريق في أحد أحياء محافظة ” جدة ” .

وظهر في الفيديو، الأب وهو يضرب أبنه بالعقال، دون رحمة أو خوف على ابنه من تعرضه للأذى الجسدي، حيث قام بضرب رأسه بالسيارة، وصفعه على وجهه أكثر من مرة، وشده من شعره.

وكانت إحدى النساء قد التقطت هذا الفيديو، من شرفة منزلها، كما بدا صوت بكائها واضحًا في المقطع، من هول ما رأت من التعنيف الجسدي الذي تلقاه الأبن من والده.