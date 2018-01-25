أمريكا تعلن عن موعد الإفراج عن الزهراني

عادل الحربي(صدى):

أعلنت السلطات الأمريكية عن أنها تتهيأ لإطلاق صراح المخترع السعودي سعيد الزهراني قريبًا؛ حيث تم اعتقاله في سبتمبر الماضي بولاية أنديانا بتهمة قيادة سيارة بلوحة مزورة والقيادة بتهور.

وغرّد عبدالله سعيد الزهراني، أحد أقرباء المخترع، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا: ” أحب أن أطمئن الإخوة جميعاً بأن الابن سعيد في رعاية حكومتنا، وفقها الله، وقد وكلت سفارة المملكة بواشنطن محامياً لهذا الموضوع، وهو مخالفة بسيطة لنظام الإقامة في أمريكا، أشكركم على حسن اهتمامكم”.

وجدير بالذكر، أنه حصل ” الزهراني ” على جائزة التميز من هيئة الطيران المدني، ووسام الإبداع والابتكار من معهد موسكو للطيران، وجائزتان كل واحدة تقدّر قيمتها بنحو 75 ألف دولار، قام بصرفها على أبحاثه.