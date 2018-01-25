الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب

القدس المحتلة(صدى):

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ووقف سرقة الاحتلال للأراضي الفلسطينية ونهبها لأغراض الاستيطان، والتنكيل المستمر بأبناء الشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي لها، العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد محافظة جنين ومواطنيها، وكذلك محاصرة مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، واقتحامه والتنكيل

بالمدنيين العزل.

وقالت الوزارة، إن ما ينفذه الاحتلال على الأرض سواء في جنين أو غيرها من المحافظات يعد امتدادًا لاستباحة الجيش الإسرائيلي لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة بذرائع وحجج مختلفة وواهية.