” الزكاة والدخل ” توضح الحالة التي يخضع فيها حليب الأطفال للقيمة المضافة

علي القحطاني(صدى):

نفت هيئة الزكاة والدخل ما تم تداوله عن خضوع حليب الأطفال لضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها أول يناير الجاري، موضحة أن هناك حالة واحدة فقط يخضع فيها للضريبة.

وذكرت الهيئة عبر حساب خدمة العملاء رداً على أحد المواطنين الذي اشتكى من فرض المحال التجارية ضريبة على الحليب قائلة، أن الحليب مدعوم من الدولة ويخضع للضريبة 5% في حالة واحدة إذا تم بيعه من قِبَل شخص خاضع للضريبة.

يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.