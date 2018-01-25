حدائق ومتنزهات الطائف تحتضن 400 فعالية في عام

عبدالعزيز القثامي(صدى):

احتضنت حدائق ومتنزهات الطائف أكثر من 400 فعالية ونشاطاً نظمتها مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة خلال العام المنصرم، شملت تنظيم برامج ثقافية وسياحية وترفيهية وصحية وإنسانية وتعليمية ورياضية واجتماعية مختلفة، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات توعوية وتطوعية بمشاركة أطياف المجتمع.

وأكد مدير عام إدارة الحدائق والتجميل المهندس سليمان بن حمزة الجهني أن الحدائق والمتنزهات العامة الكبرى في الطائف استقبلت هذه الفعاليات بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لدعم الجهود التوعوية وتفعيل المشاركة المجتمعية مع الأنشطة التي تقيمها الجهات الحكومية المختصة.

وأبان أن الأمانة قدمت كل دعم وتسهيل ممكن لهذه البرامج، كما أن المرافق الترويحية والترفيهية لهذه الحدائق تستقبل الزوار بكثافة مما يعزز الاقبال على المناشط والفعاليات المقامة.

يذكر أن متنزه الردف، ومتنزه الملك عبدالله، وحدية الفيصلية، وحديقة الجال، وحديقة أم العراد، وحديقة العنود تصدرت قائمة المتنفسات التي احتضنت البرامج والفعاليات المختلفة خلال العام المنصرم، ومن المتوقع أن تتضاعف الفعاليات المقامة خلال العام الحالي وبخاصة في موسم الصيف.