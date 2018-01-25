نايف السالم(صدى):

قالت مدير الإدارة العامة النسائية التابعة لوكالة الخدمات في أمانة منطقة الشرقية، نجد الدوسري، أن الإدارة تقوم بجولاتها الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

وأضافت ” الدوسري ” ، أن الإدارة رصدت 180 مخالفة في المنشآت النسائية بالدمام والخبر والظهران ضمن جولاتها الرقابية الشهر الماضي؛ لافتةً إلى أن كمية ما تم إتلافه من المواد التجميلية مجهولة المصدربلغت 90مادة.

وأشارت ” الدوسري ” إلى أنه تم تحرير 97 إنذارًا للمؤسسات، بينما شملت زيارات الإدارة 376 منشأة نسائية في نطاق الدمام.