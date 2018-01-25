180 مخالفة في المنشآت النسائية بالدمام والخبر والظهران
قالت مدير الإدارة العامة النسائية التابعة لوكالة الخدمات في أمانة منطقة الشرقية، نجد الدوسري، أن الإدارة تقوم بجولاتها الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.
وأضافت ” الدوسري ” ، أن الإدارة رصدت 180 مخالفة في المنشآت النسائية بالدمام والخبر والظهران ضمن جولاتها الرقابية الشهر الماضي؛ لافتةً إلى أن كمية ما تم إتلافه من المواد التجميلية مجهولة المصدربلغت 90مادة.
وأشارت ” الدوسري ” إلى أنه تم تحرير 97 إنذارًا للمؤسسات، بينما شملت زيارات الإدارة 376 منشأة نسائية في نطاق الدمام.
استوصوا خيرا بالنساء[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
من ذلك مثلا إنشاء محراب يباع جاهز في المحلات لكي يصلون فيها بعده مقاسات مع ده للطمانينه والخشوع والاستقرار النفسي لتاديه الصلاه فيها كذلك غرف تجهز داخل المنازل كم صلى فيه ماايات قرآنيه وغير ذلك خاص فقط للصلاه