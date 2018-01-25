مراهق يحاول الانتحار تصديقا لـ ” دعابة ” من أبيه

أبو ظبي(صدى):

أقدم مراهق خليجي يبلغ من العمر ” 15 عاماً ” على محاولة انتحار ، بالقفز من إلى البناية التي يسكن بها مع عائلته في الإمارات ، بسبب مزحة من والده معه باقناعه انه ليس ابنه وأنه وجده بجوار حاوية قمامة منذ كان رضيعاً .

وكانت شرطة دبي تلقت بلاغ من المراهق ، يؤكد أنه يقف أعلى البناية التي يسكن بها ، وانه سيلقي بنفسه لانه يريد الموت بعد أن أدعت أسرته أنه ليس ابنهم .

على الفور تم ارسال دورية لمكان المراهق ، وتم اقناعه بعدم الانتحار وبالحديث معه تبين أن المراهق يعاني من أزمة نفسية حادة ، وقام افراد الشرطة باصطحابه إلى أسرته وتبين أن الأهل لم يكونوا على علم بتواصله مع الشرطة أو حتى غضبه منهم لتلك العبارة التي يرددونها دومًا له من باب المزاح.