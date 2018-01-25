مراهق يحاول الانتحار تصديقا لـ ” دعابة ” من أبيه
أقدم مراهق خليجي يبلغ من العمر ” 15 عاماً ” على محاولة انتحار ، بالقفز من إلى البناية التي يسكن بها مع عائلته في الإمارات ، بسبب مزحة من والده معه باقناعه انه ليس ابنه وأنه وجده بجوار حاوية قمامة منذ كان رضيعاً .
وكانت شرطة دبي تلقت بلاغ من المراهق ، يؤكد أنه يقف أعلى البناية التي يسكن بها ، وانه سيلقي بنفسه لانه يريد الموت بعد أن أدعت أسرته أنه ليس ابنهم .
على الفور تم ارسال دورية لمكان المراهق ، وتم اقناعه بعدم الانتحار وبالحديث معه تبين أن المراهق يعاني من أزمة نفسية حادة ، وقام افراد الشرطة باصطحابه إلى أسرته وتبين أن الأهل لم يكونوا على علم بتواصله مع الشرطة أو حتى غضبه منهم لتلك العبارة التي يرددونها دومًا له من باب المزاح.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7453 ] نشر منذ 2 ساعتين
عباره يرددونها دومًا له من باب المزاح .؟؟؟؟؟؟؟؟؟.🤔😳😳🙄.
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حســـــــبي الله علاهــــم جِـــــــعِلهم ألســــــاحــق ألمـــتلاحــــــــق .😡😡.
بنت النور[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 1 ساعة
يزعلون ليه يطلعون بهم عقد نفسيه اتاريه من أهلهم حسبي الله عليهم
ازرع جميلا ولو في غير موضعه… فلن يضيع جميل أينما زرع… إن الجميل وإن طال الزمان به.. فليس يحصده إلا الذي زرع…