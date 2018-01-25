اليوم.. إعلان الأسماء النهائية للمرشحات على الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحات النهائية من المتقدمات على الوظائف التعليمية، مساء اليوم الخميس.

ودعا ” المنيف ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، المرشحات إلى متابعة موقع وزارة التعليم وحساباتها ومتحدثها الرسمي على تويتر؛ لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهن.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل مواعيد وأماكن المقابلات فور إعلان أسماء المرشحات من قبل وزارة الخدمة المدنية.