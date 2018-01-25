فرع وزارة العمل بتبوك يحقق المركز الأول في ضبط سوق العمل

محمود البلوي(صدى):

حقق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة التفتيش, المركز الأول على مستوى المملكة الفئة ” ج ” في التفتيش وضبط سوق العمل على مستوى المناطق للشهر الثاني على التوالي.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد الحربي، أن هذا الإنجاز جاء بعد توفيق الله من حرص الوزارة ضبط سوق العمل, وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات المنطقة الراغبين في العمل تنفيذاً لقرارات التوطين, مؤكداً أن جهود الزملاء في إدارة التفتيش بجميع مكاتب العمل في تبوك ومحافظاتها مستمرين على هذا المستوى تحقيقاً لأهداف وتوجهات الوزارة.

من جهته قدم مدير إدارة التفتيش أحمد العنزي شكره لجميع المفتشين والمفتشات بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نظير تظافر جهود المفتشين والمفتشات والعمل كفريق واحد مما ساعد على ضبط سوق العمل بالمنطقة, بغية تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل والتوظيف, منوهاً بدعم العاملين في فرع الوزارة الذي كان له الدور الأكبر بأن يكرر الفرع إنجازه للشهر الثاني على التوالي, ومنه إلى الأفضل في قادم الأيام .