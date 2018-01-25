قوات التحالف تسلم 27 طفلا مغرر بهم للحكومة الشرعية اليمنية

فهمي محمد(صدى):

صرح مصدر رسمي لقوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” أن التحالف العربي سلم أمس، 27 طفلاً من المغرر بهم، الذين جرى القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية في عددٍ من جبهات القتال على حدود المملكة، لمندوب الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الانقلاب الحوثية التابعة لإيران تعمل على إجبار الأطفال والشباب اليمني وتغرر بهم وتدفعهم لجبهات القتال بهدف استمرار معركتهم الخاسرة وعملياتهم العبثية.

وتمت إجراءات التسليم بقيادة قوة شروره بحضور عددٍ من مندوبي قوات التحالف، ومشاركة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، ومندوب هيئة الهلال الأحمر السعودي، ورئيس وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح، ومندوب الحكومة الشرعية، ومندوب هيئة حقوق الإنسان السعودية.

وتم تسليم كل طفل مبلغ من المال كهدية مقدمة من قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، فيما قدمت قيادة قوة شروره هدايا رمزية لهم، بعد ذلك أُخذت الصور التذكارية بهذه المناسبة، وتم نقلهم بالحافلات المعدة عن طريق البر إلى مأرب.