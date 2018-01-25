غارات التحالف تستهدف دبابة للحوثيين.. والتقهقر يسيطر على صفوفهم

فهمي محمد(صدى):

شنت طائرات التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات استهدفت دبابة وتجمعات لمليشيات الحوثي الإرهابية في تبة الزانخ شمال معسكر الدفاع الجوي غرب المدينة بتعز.

وأكدت مصادر يمنية، أن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية لجبل الوعش، لافته إلى وجود حالة فرار وتقهقر بين صفوف الحوثيين مع استمرار تقدم قوات الجيش والتحالف.