اليوم.. الباطن يلتقي ضمك والشباب مع الخليج ضمن مباريات كأس الملك
أعلن اتحاد كرة القدم، عن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16، والمقرر إقامتها اليوم الخميس.
ويلتقي نادي الباطن، نادي ضمك على ملعب الباطن في تمام الـ3:30، على أن يقود الكرواتي إيفان بيبك طاقم تحكيم المباراة، مع توميسلاف بتروفيتش، ميرو جرجيك، أحمد الطيار.
ويلعب نادي الشباب مع الخليج على استاد الأمير فيصل بن فهد، في تمام ال8:00 مساءاً، بطاقم تحكيم ويلزي بقيادة سمون لي إيفانس، فيليب توماس، غاريث جونز، عبدالله الشهري.
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