اليوم.. الباطن يلتقي ضمك والشباب مع الخليج ضمن مباريات كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16، والمقرر إقامتها اليوم الخميس.

ويلتقي نادي الباطن، نادي ضمك على ملعب الباطن في تمام الـ3:30، على أن يقود الكرواتي إيفان بيبك طاقم تحكيم المباراة، مع توميسلاف بتروفيتش، ميرو جرجيك، أحمد الطيار.

ويلعب نادي الشباب مع الخليج على استاد الأمير فيصل بن فهد، في تمام ال8:00 مساءاً، بطاقم تحكيم ويلزي بقيادة سمون لي إيفانس، فيليب توماس، غاريث جونز، عبدالله الشهري.