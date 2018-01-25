الجامعة الإسلامية تعلن عن فرص عمل للشباب

فاطمة المالكي(صدى):

تُوفر الجامعة الإسلامية مجموعة من الوظائف لحاملي شهادة الماجستير، والوظائف المتاحة علي النحو التالي:

محقق قانوني، باحث قضايا، محرر أخبار.

وأعلنت إدارة الجامعة علي فترة التقديم وهي من 11/5/1439هـ إلى 30/5/1439هـ، وعلي الموظفين الذين تتوافر لديهم الشروط، التقدم عبر موقع الجامعة (هنا) ، مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf).

واشترطت الجامعة أن يكون المنقول في ذات المرتبة أو في مرتبة أقل، ولا يتجاوز مرتبة واحدة ويكون مستحقًّا للترقية، مؤكدة أن النقل لا يتم النقل إلا بعد اجتياز المنقولِ المفاضلةَ والمقابلة الشخصية، وإلزامة بإكمال مسوغات نقله أو النقل بالترقية خلال 15 يوماً.