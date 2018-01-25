بالفيديو.. فرح الهادي تضع ماسك لوجه زوجها عقيل الرئيسي
شاركت الفنانة فرح الهادي متابعيها وجمهورها عبر تطبيق انستجرام مقطع فيديو جديد برفقة زوجها الفنان عقيل الرئيسي .
وظهرت فرح في الفيديو وهي تضع ماسك على وجه زوجها الفنان عقيل الرئيسي وتخبره أنه جيد للبشرة ، ثم وضعت ماسك آخر من الطين للشعر والبشرة ، فيما علق عقيل قائلا ” فرح تهتم فيني ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 1 ساعة
فرح الهادي تعقيب الرئيسي بعد ماتزوجوا انهبلوا الله يرفع عنهم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 1 ساعة
فرح الهادي وعقيل الرئيسي بعد ماتزوجوا انهبلوا الله يرفع عنهم