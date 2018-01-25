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بالفيديو.. فرح الهادي تضع ماسك لوجه زوجها عقيل الرئيسي

بالفيديو.. فرح الهادي تضع ماسك لوجه زوجها عقيل الرئيسي
نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة فرح الهادي متابعيها وجمهورها عبر تطبيق انستجرام مقطع فيديو جديد برفقة زوجها الفنان عقيل الرئيسي .

وظهرت فرح في الفيديو وهي تضع ماسك على وجه زوجها الفنان عقيل الرئيسي وتخبره أنه جيد للبشرة ، ثم وضعت ماسك آخر من الطين للشعر والبشرة ، فيما علق عقيل قائلا ” فرح تهتم فيني ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 1 ساعة

فرح الهادي تعقيب الرئيسي بعد ماتزوجوا انهبلوا الله يرفع عنهم

[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 1 ساعة

فرح الهادي وعقيل الرئيسي بعد ماتزوجوا انهبلوا الله يرفع عنهم

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