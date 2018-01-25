فيديو طريف لكلب يفض شجار عنيف بين دجاجتين

متابعات(صدى):

أثار كلب ، إعجاب وذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تدخله بين دجاجتين لفض شجار عنيف نشب بينهما.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، دجاجتين يتشاجران مع بعضهما حيث حاول الكلب أن يلعب دور ” حمامة سلام ” بينهما، وقام بسحب إحدى الدجاجتين للخلف، من أجل فض العراك بينهما.