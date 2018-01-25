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فيديو طريف لكلب يفض شجار عنيف بين دجاجتين

فيديو طريف لكلب يفض شجار عنيف بين دجاجتين
متابعات(صدى):

أثار كلب ، إعجاب وذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تدخله بين دجاجتين لفض شجار عنيف نشب بينهما.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، دجاجتين يتشاجران مع بعضهما حيث حاول الكلب أن يلعب دور ” حمامة سلام ” بينهما، وقام بسحب إحدى الدجاجتين للخلف، من أجل فض العراك بينهما.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7453 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلـــب مــتربي مـنــتاز عَـــرَف أبـــوه ألكلـــب كـــيف يـربـــيه .😄😂😅.

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