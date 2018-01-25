فيديو طريف لكلب يفض شجار عنيف بين دجاجتين
أثار كلب ، إعجاب وذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تدخله بين دجاجتين لفض شجار عنيف نشب بينهما.
أظهر مقطع الفيديو المتداول ، دجاجتين يتشاجران مع بعضهما حيث حاول الكلب أن يلعب دور ” حمامة سلام ” بينهما، وقام بسحب إحدى الدجاجتين للخلف، من أجل فض العراك بينهما.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله إنك اعقل من بعض مهابيل بني البشر
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7453 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلـــب مــتربي مـنــتاز عَـــرَف أبـــوه ألكلـــب كـــيف يـربـــيه .😄😂😅.