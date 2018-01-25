بالصور.. نازحين سوريا يعانون من الجليد والبرودة القاسية
أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخيمات النازحين السوريين، والتي تبين معاناتهم في أجواء البرد الشديد.
وأوضحت الصور، الجليد الذي يغطي المخيمات، وأطفال يحاولون حماية أنفسهم من المياه الباردة والجليد المتناثر في كل الأنحاء.
ويلجأ آلاف السوريين إلى النزوح يومياً هرباً من الحرب القائمة، والظروف المعيشية الصعبة، وذلك إلى دول الجوار وخاصر لبنان.
رااايق[ عدد التعليقات: 3534 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمهم برحمته ويخفف عليهم * والله يرحم من مات منهم بسبب هذا البرد القارص **
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الله يلعنك يااا بشار الجحش * أنت ومن يقف معك ويساندك **
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وبإذن الله تعالى الذي لاتنام عينه تحرقك نار الدنيا ونار جهنم ( اللهم أمين ) **