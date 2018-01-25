أمانة الجوف تطلق حملة لإزالة التلوث البصري

علي العنزي(صدى):

أطلقت أمانة منطقة الجوف برنامجًا توعوياً مبتكر استخدمت فيها صناديق النفايات لمعالجة التلوث البصري الذي تسببه حاويات النفايات باستخدام الصور الطبيعية والشخصيات الكارتونية .

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، كما أنها تستهدف توعية أبنائنا الطلبة، وذلك بوضع الرسومات الجاذبة لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وغرس ثقافة المحافظة على النظافة وليكون سلوكا وطنيا .

وبين وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر بن مسلم الشراري أن الحملة مكونه من عدة مراحل بدأت بالتجهيز للمواقع وتفصيل صناديق تحتوي على رسومات توعوية, وقد تم وضعها أمام المدارس ومضامير المشي ومراكز الأحياء وملاعب الشباب والمتنزهات، وسيتم تطبيق هذه المبادرة على جميع البلديات التابعة لأمانة منطقة الجوف، وذلك لرفع مستوى الوعي بضرورة الحفاظ على نظافة المدينة.