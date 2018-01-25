مليشيا الحوثي تتهم مفتي اليمن بالتهرب من تسديد الزكاة

فهمي محمد(صدى):

طالبت ما يسمى محكمة الأموال العامة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، القاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني، مفتي اليمن، بالحضور إلى المحكمة بتهمة ” التهرب من شداد الزكاة ” ، وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من هذا الإعلان، مؤكدين زيف هذه التهمة والتي تهدف إلى الإساءة للقاضي إظهاره مخالفاً للشرع، بعد رفضه تأييد فكرهم الإرهابي.

يذكر أن القاض العمراني هو مفتي اليمن المعترف به من قبل الحكومة الشرعية، وقد أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قراراً بإزاحته في أبريل العام الماضي.