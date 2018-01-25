العصيمي: معلم الأحساء ارتكب المخالفة التربوية أكثر من مرة
أكدت وزارة التعليم، أن معلم الأحساء الذي تم فصله بسبب صفعه لأحد الطلاب؛ يعمل بعقد يخضع لشروط وضوابط العمل والعمال؛ لذلك تم التعامل مع وفقاً لهذه الشروط.
وأوضح مبارك العصيمي، المتحدث باسم الوزارة، أنه تم الاستغناء عن المعلم؛ لتكرر ارتكابه لهذه المخالفة التربوية، بالرغم من تنبيهه وأخذ التعهد عليه.
وقال ” العصيمي ” في تغريدة له على موقع ” تويتر ” : ” حددت إدارة التعليم بالأحساء المدرسة والمعلم وبحثت موضوع الفيديو المنتشر وأوضحت في تصريحين أن المعلم يعمل بعقد يخضع لشروط وضوابط العمل والعمال وتم التعامل معه وفق ذلك ” .
وأضافت : ” استغني عن المعلم في مزاولة مهنة التعليم لتكرر ارتكابه لهذه المخالفة التربوية رغم تنبيهه وأخذ التعهد عليه وتحدث مدير تعليم الأحساء الأستاذ أحمد بالغنيم في وسائل الإعلام ووضح حيثيات القرار “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 3 ساعات
خلي الوزير الوحش الله يعزهـ يارب
يسحله هو و وامثاله
العقد شريعة المتعاقدين
وع نفسها جنت براقش
رااايق[ عدد التعليقات: 3534 ] نشر منذ 2 ساعتين
رقع رقع *****
صالح[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض ولي امر الطالب يرفع قضية يطالب بحق ابنه لان الضرب على الوجه تستوجب العقاب القضائي وليس التربوي فقط.
ي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض كل مدرسة في عيادة سلوكية خلاص طالب مش كويس او منحرف او عنده صعوبة في التعليم يقوم المعلم بتحويله للعيادة بسبب ان لديه مشكلة ويحتاج الى علاج ويكون المعالج الي فيها شخص مختص وعيادي وليس مدرس يبغى يريح او كثير غياب وعنده اشغال خارج المدرسه ويوضع في هذا المكان لمساعدته
الريان[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 1 ساعة
ازعجتونا بهالمدرس المستذيب على الصغار
الى المحرقه هو امثاله
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 1 ساعة
قطعوا رزقه الله يقطع نسمهم