العصيمي: معلم الأحساء ارتكب المخالفة التربوية أكثر من مرة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة التعليم، أن معلم الأحساء الذي تم فصله بسبب صفعه لأحد الطلاب؛ يعمل بعقد يخضع لشروط وضوابط العمل والعمال؛ لذلك تم التعامل مع وفقاً لهذه الشروط.

وأوضح مبارك العصيمي، المتحدث باسم الوزارة، أنه تم الاستغناء عن المعلم؛ لتكرر ارتكابه لهذه المخالفة التربوية، بالرغم من تنبيهه وأخذ التعهد عليه.

وقال ” العصيمي ” في تغريدة له على موقع ” تويتر ” : ” حددت إدارة التعليم بالأحساء المدرسة والمعلم وبحثت موضوع الفيديو المنتشر وأوضحت في تصريحين أن المعلم يعمل بعقد يخضع لشروط وضوابط العمل والعمال وتم التعامل معه وفق ذلك ” .

وأضافت : ” استغني عن المعلم في مزاولة مهنة التعليم لتكرر ارتكابه لهذه المخالفة التربوية رغم تنبيهه وأخذ التعهد عليه وتحدث مدير تعليم الأحساء الأستاذ أحمد بالغنيم في وسائل الإعلام ووضح حيثيات القرار “.