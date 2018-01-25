جمعية الإحسان تقدم خدمة الفحص عن سرطان الثدي لزائرات مهرجان جازان

تركي السالم(صدى):

شاركت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان ضمن جناحها في مهرجان جازان الشتوي في نسخته العاشرة والمقام بالقرية التراثية بمدينة جيزان بعيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي .

وأوضح الأمين العام بالجمعية الدكتور خالد العطاس أن الجمعية تشارك للمرة الأولى بالعيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث بلغ عدد المستفيدات من خدمات العيادة أكثر من 350 مستفيدة منهن 68 حالة تم فحصها وآخريات تم توعيتهن وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر لتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها، مشيرًا إلى أن العيادة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية في مجال الكشف المبكر عن المرض كجهاز الماموجرام حيث يتم تحويل المريضة للأشعة من عمر 37 إلى70 سنة ومن ثم ابلاغهن عبر اتصال أو رسالة بنتائج الأشعة .

وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى رفع مستوى الوعي بهذا المرض وبما يمكن تحقيقه من نسبة شفاءٍ عاليةٍ بمشيئة اللـــَّه في حال الاكتشاف المبكر .