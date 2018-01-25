زوجة الشهيد ” الفيفي ” تكشف وصيته لها

عادل الحربي(صدى):

صرَّحت أميرة بنت مفرح الفيفي، زوجة الشهيد سلمان بن علي الفيفي، بأنها ستحقق وصيته رغم الصعوبات والعقبات التي تقف في طريقها.

وأشارت الزوجة، إلى أن زوجها كان يحلم أن تواصل دراستها إلا أنها لم تستطع إكمالها ” انتظام ” ؛ لذلك سجلت في مدينة خميس مشيط ” انتساب ” ، وكانت تسافر لمدة شهر لأداء الاختبارات الفصلية حتى نجحت في الحصول على شهادة الثانوية بتقدير امتياز.

وأوضحت أنها تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، قبل شهر، في تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، إلا أن زوجها لم يرى شهادة التخرج لاستشهاده في الحد الجنوبي بجازان.

وقالت أميرة، إن زوجها أوصاها بأن تكمل دراستها ومسيرتها التعليمية، إذا ما حدث له شيئاً قائلة: ” كان دائماً يوصيني بهذه الكلمات ” إن كتَب الله لي الشهادة؛ فلا تقفي مكانك ويسيطر عليك الحزن؛ بل أكملي مسيرة حياتك وتعليمك، وأكملي ما وعدتِني به في دراستك وتفوقك وتربية أبنائك، وإكمال كل ما بدأناه سوياً “.