قميص السبعينيات.. إطلالة الزمالك المصري الجديدة تثير سخرية التواصل الاجتماعي

طلال الغامدي(صدى):

سخرت الجماهير من القميص الجديد الذي ظهر به نادي الزمالك المصري في مباراته أمام نظيره المصري البورسعيدي، أمس الأربعاء، خلال مشاركاته في بطولة الدوري المصري.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرًا أن القميص الذي ظهر به النادي يشبه قميص ” شحاتة أبوكف ” الذي جسد شخصيته الفنان الراحل نور الشريف في فيلم غريب في بيتي.

بينما أثار القميص إعجاب آخرين الذين شبهوه بالقميص الكلاسيكي للفريق الأبيض في سبعينيات القرن الماضي، وأيضًا بقميص بادوفا الإيطالي.

وجدير بالذكر، أن الزمالك كان قد تعاقد مع شركة ” جوما ” الإسبانية لتصنيع القميص الجديد، وأعلن عن ظهوره به قبل لقائه مع المصري البورسعيدي.