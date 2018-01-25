محكمة فرنسية تقضي بـ100 ألف يورو غرامة على دبلوماسي قطري بتهمة التحرش

باريس(صدى):

قضت محكمة فرنسية، على موظف بالسفارة القطرية هناك بدفع مبلغ 100 ألف يورو غرامة، لموظفة فرنسية؛ اتهمته بالفصل التعسفي والتحرش الجنسي بها.

من جانبها، روت السيدة تيريزا التي كانت تعمل بالسفارة القطرية منذ سبتمبر 2014، أنها عانت من التحرش الشفهي والجنسي من سكرتير السفير القطري، قائلة: ” منذ تعييني وهو يهتم بجسدي لا بعملي “.

وأكدت ” تيريزا ” أنها رفضت مراراً رغباته غير اللائقة، الأمر الذي جعله يفصلها تعسفياً.

وأوضحت السيدة الفرنسية، أن سكرتير السفير قال لها حرفياً : ” أنت تريدين تدليكاً جيداً، أنت لا تدركين ما الذي سيفوتك، ففمي يصنع المعجزات “.

وأضافت أن دبلوماسي قطري في السفارة، تعمد احتضانها وتقبيلها عنوة في المصعد قبل ذلك.