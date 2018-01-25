تعليم مكة يكرم أكثر من 80 إدارة جائزة التميز في نسختها الثامنة

سعيد العجل(صدى):

كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة، صباح اليوم الخميس الموافق: 8/ 5/ 1439هـ في مسرح إدارة تعليم مكة بالعزيزية، وذلك برعاية مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، وحضور مديري الإدارات التعليمية بتعليم مكة، ومديري المكاتب التعليمية، والمشرفين التربويين، وقادة المدارس والمعلمين والطلاب المتميزين.

وأعرب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي في كلمته بهذه المناسبة: عن سعادته بهذه المكتسبات والمنجزات التي حققها منسوبو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في كافة فئات الجائزة في نسختها الثامنة، مشيراً إلى أن هذا التميز الذي أظهره أبناء مكة المكرمة يؤكد مجدداً على أولوية مكة المكرمة في جميع الجوائز التعليمية والتربوية.

وأكدّ المدير العام على أن التكريم بهذه الجائزة دليل على تحقيق المنجز في أبها صوره، ولكن الأجمل أن يبقى أثر ذلك الإنجاز وتلك المكتسبات التعليمية والتربوية في نفوس الأجيال القادمة وسلوكهم على مرّ السنين.

وأشار مدير عام التعليم إلى أن الميدان التعليمي مليء بالكوادر المخلصة المتفانية في عطائها وعملها الدؤوب دون كلل أو ملل؛ وإن لم يحصلوا حتى الآن على الجائزة، موجهاً شكره الجزيل لهم، وثناءه العاطر، ودعواته المخلصة بأن يثيبهم الله على جهودهم الدؤوبة، ويبارك فيهم ويكثر من أمثالهم، فهم بحق نماذج يُحتذى بهم في إخلاصهم وتفانيهم، ويُفتخر بعطائهم ومنجزاتهم التعليمية والتربوية.

يُذكر أن هذا التكريم لجوائز التميز في إصدارها الثامن- والذي يشرف عليه مركز جوائز التميز بإدارة الجودة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة – قد شمل: الحاصلين على درجة التميز على المستوى الوطني، والمشاركين على مستوى الوزارة، والمشاركين على مستوى إدارة التعليم، ومديري مكاتب التعليم، ومنسقي الجائزة في مكاتب التعليم، وأعضاء لجان التحكيم في المكاتب والإدارة، والداعمين من الإداريين والقادة والمعلمين والطلاب.