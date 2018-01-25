إدارة مهرجان الإبل تعلن انتهاء التسجيل في مسابقة ” أولمبياد التاريخ السعودي “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثاني انتهاء التسجيل في مسابقة ” أولمبياد التاريخ السعودي التي تنظمها دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة تحت إشراف قائد / قائدة المدرسة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي، أن الأولمبياد الوطني للتاريخ يهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة التنافسية وتحفيز الاهتمام في مجال التاريخ، وتنمية العمق الحضاري السعودي لدى الطلاب والطالبات، والتعريف بتراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني، وإكساب الطلاب والطالبات مهارات القراءة واستيعاب المعلومات التاريخية، وتهيئة الطلاب والطالبات للمشاركة الدولية في أولمبياد التاريخ العالمية.

وبين البقمي، أن الأولمبياد الوطني للتاريخ يتضمن المعلومات التاريخية السعودية في المجالات الآتية: الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، ويشترط على المشاركين أن يكون الطالب / الطالبة سعودي الجنسية، والالتزام باستكمال مراحل الأولمبياد الثانية والثالثة عند الترشح، وموافقة ولي الأمر على مشاركة الطالب / الطالبة في الأولمبياد والحلقة التلفزيونية وله الحق في الحضور إلى الرياض حال الترشح، وعدم مسؤولية اللجنة المنظمة عن حدوث خلل في تشغيل الأجهزة لدخول الطلاب / الطالبات للمسابقة إلكترونياً خلال الفترة المحددة، والالتزام بالمواعيد المحددة.

ويأتي الأولمبياد الذي سيقام سنوياً، متزامناً هذا العام مع مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ويمر بخمس خطوات هي: التسجيل الإلكتروني لمدة 10 أيام لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وإجراء المنافسة الأولى لاختيار 50 طالباً وطالبة، واستضافتهم في الرياض لإجراء المسابقة الثانية تحت إشراف اللجنة المنظمة، واختيار 16 مشاركاً، وتنفيذ حلقة تلفزيونية مع القناة الثقافية السعودية لاختيار فائز واحد من بين الـ 16 مشاركاً.

ويبلغ مجموع جوائز الأولمبياد 200 ألف ريال، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال في حين يحصل كل مرشح للمرحلة قبل المرحلة النهائية وعددهم 15 مرشحاً على مبلغ 10 آلاف ريال لكل فائز.