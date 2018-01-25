الجنايات الكويتية تبرئ رجل أعمال سعودي من قضية خطف

خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة الجنايات في الكويت هذا الأسبوع ببراءة رجل أعمال سعودي من تهمة خطف أبنائه من طليقته الكويتية، بعد ثبوت عدم اصطحابهم معه بالقوة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوة قدمتها طليقة المواطن السعودي أنها بعد وقوع الطلاق عادت للإقامة في الكويت، مع أبنائها، واتفقت مع طليقها بصورة ودّية على استمرار حضانتها للأبناء مع ضمان حقه في رؤيتهم، وذلك دون أحكام قضائية.

وأوضحت السيدة إنه في يوم الواقعة حضر طليقها، واصطحب الأبناء، ولم يُعِدهم وإنها لا تعلم وجهتهم، وبناء على قدمت شكوى ضده إلا أن النيابة العامة رأت أنه أخذ أبناءه الذين لم يبلغوا سن البلوغ بغير قوة أو تهديد أو حيلة.