ضبط وافدين لتحريضهم العمالة خلال جولات تفتيشية بالعلا

نفَّذت فرق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة العلا، أمس الأربعاء، جولات ميدانية على محلات تجارية، أسفر عنها ضبط وافد مجهول الهوية، وآخر يحرِّض العمالة ويساعدهم في الهروب.

من جانبه، صرَّح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، بأن الجولات شملت محلات بيع الجوالات ومحلات بيع الملابس النسائية، بغرض التأكد من التوطين وضبط المخالفين، مشيراً إلى أنه شمل زيارة 15 منشأة.

وأكد ” الصاعدي “، أن الجولات التفتيشية مستمرة بجميع الفترات، للتأكد من تطبيق القرارات.